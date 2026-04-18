Les arbres morts, un monde bien vivant

Forêt adresse fournie à l’inscription Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18

A travers une sortie nature, découvrez la richesse secrète abritée par les arbres morts. Vous observerez comment un arbre mort peut devenir un véritable refuge pour une multitude d’espèces et apprendrez à reconnaître quelques-uns de ses discrets habitants

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Forêt adresse fournie à l’inscription Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English : Dead trees, a living world

Discover the secret wealth of dead trees on this nature outing. You’ll see how a dead tree can become a veritable refuge for a multitude of species, and learn to recognize some of its discreet inhabitants

L’événement Les arbres morts, un monde bien vivant Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes