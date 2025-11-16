Les arbres remarquables au coeur de la biodiversité La Châtelaine

Les arbres remarquables au coeur de la biodiversité

grande salle du château La Châtelaine Jura

Début : 2025-11-16 15:00:00

L’association De La Plume aux Lèvres a le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire Les arbres remarquables au coeur de la biodiversité de Georges Feterman et Jean-Pierre Duval.

Ciné-débat avec la présence de l’association A.R.B.R.E.S Annelise BOEDA et Thierry GILLE.

Gratuit pour les moins de 15ans.

La discussion sera suivie d’un pot de l’amitié.

Ce documentaire en partenariat avec la LPO a pour thématique l’importance des vieux arbres pour la biodiversité qu’ils abritent et qu’ils attirent. Nous embarquons en plus des arbres de la métropole en Guadeloupe avec Félix Lurel, à la découverte d’arbres majestueux. Georges Feterman est accompagné par plusieurs personnalités ou scientifiques de renom qui viennent compléter ses propos. .

grande salle du château La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 30 10 28 a_arbres@arbres.org

