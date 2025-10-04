Les arbres remarquables de Saint Maurice Dieulefit
RV barrière Huttopia Dieulefit
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Animation sur la montagne de St Maurice à l’occasion de l’arrivée de l’automne.
Avec Roxane, agent ENS
Durée 3 h. Prévoir chaussures de marches.
RV barrière Huttopia Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 86 saint-maurice@mairie-dieulefit.fr
English :
Activities on the St Maurice mountain to mark the arrival of autumn.
With Roxane, ENS agent
Duration: 3 hrs. Please bring walking shoes.
German :
Animation auf dem Berg von St Maurice anlässlich der Ankunft des Herbstes.
Mit Roxane, Mitarbeiterin der ENS
Dauer: 3 Stunden. Wanderschuhe mitbringen.
Italiano :
Attività sulla montagna di St Maurice in occasione dell’arrivo dell’autunno.
Con Roxane, agente ENS
Durata: 3 ore. Portare scarpe da trekking.
Espanol :
Actividades en la montaña de San Mauricio para marcar la llegada del otoño.
Con Roxane, agente de ENS
Duración: 3 horas. Llevar calzado para caminar.
