Les arbres remarquables de Saint Maurice Dieulefit

Les arbres remarquables de Saint Maurice Dieulefit samedi 4 octobre 2025.

Les arbres remarquables de Saint Maurice

RV barrière Huttopia Dieulefit Drôme

Animation sur la montagne de St Maurice à l’occasion de l’arrivée de l’automne.

Avec Roxane, agent ENS

Durée 3 h. Prévoir chaussures de marches.

RV barrière Huttopia Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 86 saint-maurice@mairie-dieulefit.fr

English :

Activities on the St Maurice mountain to mark the arrival of autumn.

With Roxane, ENS agent

Duration: 3 hrs. Please bring walking shoes.

German :

Animation auf dem Berg von St Maurice anlässlich der Ankunft des Herbstes.

Mit Roxane, Mitarbeiterin der ENS

Dauer: 3 Stunden. Wanderschuhe mitbringen.

Italiano :

Attività sulla montagna di St Maurice in occasione dell’arrivo dell’autunno.

Con Roxane, agente ENS

Durata: 3 ore. Portare scarpe da trekking.

Espanol :

Actividades en la montaña de San Mauricio para marcar la llegada del otoño.

Con Roxane, agente de ENS

Duración: 3 horas. Llevar calzado para caminar.

