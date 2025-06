Les arcanes de l’Aître Rouen 18 juillet 2025 22:00

Et si l’art divinatoire s’appliquait à prédire le passé ?

Dans cette visite, notre guide vous invite à tirer les cartes d’un Tarot de Marseille revisité en Tarot de la Peste. À la nuit tombée, l’ambiance de l’Aître Saint-Maclou se fait mystique et les différents pans de son histoire se révèlent tirage après tirage.

Lundi 21 juillet et 18 août à 22h

Durée 1h30 | Adultes uniquement | 7€/personne

Sur réservation

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Les arcanes de l’Aître

What if the art of divination could be applied to predicting the past?

In this tour, our guide invites you to draw the cards of a Tarot de Marseille revisited as the Tarot de la Peste. As night falls, the ambience of the Aître Saint-Maclou takes on a mystical quality, and the different facets of its history are revealed draw by draw.

Monday, July 21 and August 18, 10pm

Duration 1h30 | Adults only | 7?/person

On reservation

German :

Was wäre, wenn die Wahrsagekunst die Vergangenheit vorhersagen würde?

Auf dieser Tour lädt Sie unser Guide dazu ein, die Karten eines Tarot de Marseille zu ziehen, das als Tarot de la Peste neu interpretiert wurde. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Atmosphäre des Aître Saint-Maclou mystisch und die verschiedenen Bereiche seiner Geschichte werden von Ziehung zu Ziehung enthüllt.

Montag, 21. Juli und 18. August um 22 Uhr

Dauer: 1,5 Stunden | Nur für Erwachsene | 7/Pers

Auf Vorbestellung

Italiano :

E se l’arte della divinazione potesse essere applicata alla predizione del passato?

In questa visita, la nostra guida vi invita a pescare le carte da un Tarocco di Marsiglia rivisitato come Tarocco della Peste. Al calar della notte, l’atmosfera dell’Aître Saint-Maclou assume una qualità mistica e le diverse sfaccettature della sua storia vengono svelate estrazione dopo estrazione.

Lunedì 21 luglio e 18 agosto alle 22.00

Durata 1h30 | Solo adulti | 7?/persona

Solo su prenotazione

Espanol :

¿Y si el arte de la adivinación pudiera aplicarse a la predicción del pasado?

En esta visita, nuestro guía le invita a dibujar las cartas de un Tarot de Marsella revisitado como Tarot de la Peste. Al caer la noche, el ambiente del Aître Saint-Maclou adquiere un carácter místico y los diferentes aspectos de su historia se revelan tirada tras tirada.

Lunes 21 de julio y 18 de agosto a las 22:00 h

Duración 1h30 | Sólo adultos | 7?/persona

Sólo con reserva

