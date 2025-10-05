LES ARCEAUX SOUS LES ARCHES, TOUTE UNE HISTOIRE ! Montpellier

LES ARCEAUX SOUS LES ARCHES, TOUTE UNE HISTOIRE !

Visite en français

Né sous les arches de l’impressionnant aqueduc construit au XVIIIème siècle, l’attachant quartier des Arceaux reste à découvrir et connaît aujourd’hui des transformations. Entre patrimoine et traditions vivantes, entre curiosités architecturales et anecdotes, votre guide vous entraînera dans une véritable exploration urbaine en vous racontant l’histoire du quartier avec comme point d’orgue l’accès à la spectaculaire mais trop méconnue Eglise Sainte-Thérèse.

Sur réservation obligatoire

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ, devant le tribunal judiciaire, Place Pierre Flotte, Montpellier

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

English :

Explore the Arceaux district, beneath the aqueduct of the same name. Let us tell you all about its history and traditions, from architectural curiosities to anecdotes. The highlight of the tour: Eglise Sainte-Thérèse.

German :

Erkunden Sie das Viertel Arceaux, das unter dem gleichnamigen Aquädukt liegt. Lassen Sie sich seine Geschichte und seine Traditionen erzählen, zwischen architektonischen Kuriositäten und Anekdoten. Höhepunkt des Rundgangs: die Kirche Sainte-Thérèse.

Italiano :

Esplorate il quartiere di Arceaux, sotto l’omonimo acquedotto. Lasciatevi raccontare la sua storia e le sue tradizioni, dalle curiosità architettoniche agli aneddoti. Il punto culminante della visita è la Chiesa di Sainte-Thérèse.

Espanol :

Explore el barrio de Arceaux, bajo el acueducto del mismo nombre. Le contaremos su historia y sus tradiciones, desde curiosidades arquitectónicas hasta anécdotas. El punto culminante de la visita es la iglesia de Sainte-Thérèse.

