Bourgs sur Colagne

Les Archers de la Fare organise un concours de tir à l’arc extérieur au stade Marceau Crespin

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 62 75 29 51

English :

The Archers de la Fare organize an outdoor archery competition at the Marceau Crespin stadium

German :

Die Archers de la Fare organisieren einen Outdoor-Bogenschießwettbewerb im Marceau Crespin-Stadion

Italiano :

Gli Arcieri della Fare organizzano una gara di tiro con l’arco all’aperto presso lo stadio Marceau Crespin

Espanol :

Los Archers de la Fare organizan una competición de tiro con arco al aire libre en el estadio Marceau Crespin

