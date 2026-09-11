Les Arches – atelier en famille (18-36 mois), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Les Arches – atelier en famille (18-36 mois) 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Réservation sur place / Limité à 8 enfants / Enfants 18-36 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Les Arches – atelier en famille (18-36 mois)

Petit marche, petit court, petit explore l’architecture avec son corps !

L’auteur et illustrateur Bastien Contraire invite les tout-petits et leurs adultes à vivre une expérience ludique autour de l’architecture.

Pensé avec et pour les jeunes enfants, ce dispositif propose d’explorer l’espace par le corps, le mouvement et le jeu. Entre parcours, chansons, lectures et découvertes sensibles, chacun est invité à expérimenter formes, volumes et chemins à son rythme.

Une aventure joyeuse à vivre en famille, où l’architecture devient un terrain de jeu et d’émerveillement.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.

L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Atelier « Éveil au musée »

© Bastien Contraire