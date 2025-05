Les Marges en Fête : Transeuropa ! – Les Arches Citoyennes Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance Musique

Les Marges en Fêtes : Transeuropa ! célèbre le potentiel créatif des marges, les différences et la diversité, à travers installations artistiques, performances, musique… Conçue pour inspirer la réflexion et le dialogue, cette programmation est un espace où raviver ensemble les braises de l’émancipation et où construire les bases d’un avenir plus juste.

Les Marges en Fête : Transeuropa ! est proposé par Alternatives Européennes, mouvement transeuropéen pour l’égalité, la démocratie et la culture au delà de l’État-Nation, en collaboration avec de nombreux mouvements et organisations, dont FIERCE.

En partenariat avec Les Arches Citoyennes, FIERCE, SOS Homophobie, Le Planning Familial, Georgette Sand, HandsAway, Nous Toutes.

Avec le soutient de La Commission Européenne.

Avec le commissariat d’Alternatives Européennes.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:30:00+02:00

2025-06-07T21:30:00+02:00_2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T04:00:00+02:00

Les Arches Citoyennes 3 Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (115.26m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.euroalter.com

Programmation artistique féministe, européenne et festive qui célèbre la diversité.