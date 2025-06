Koupala – fête ukrainienne du solstice d’été – Les Arches Citoyennes Paris 21 juin 2025

Une fête où l’art, la musique, la bonne cuisine et la liberté se rencontrent en un seul lieu.

Tout au long de la journée, découvrez un éventail de talents et de créations : artisanat, exposition d’artistes, cuisine ukrainienne, ambiance chaleureuse.

Et tout cela en musique live : improvisations jazz, reprises rock, concerts de groupes ukrainiens et français, DJ sets enflammés.

Les Arches Citoyennes, 3 Place de l’Hôtel de Ville, Paris

Entrée libre

Le samedi 21 juin 2025

de 12h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T15:00:00+02:00

2025-06-21T13:00:00+02:00_2025-06-21T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T01:00:00+02:00

Les Arches Citoyennes 3 Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (115.26m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Fêtez Koupala et la musique : artisanat ukrainien, ateliers et concerts pour célébrer l’été, la nature et la culture.