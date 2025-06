After pride – Queer du Bled Les Arches Citoyennes Paris 28 juin 2025

Samedi 28 juin après avoir défilé dans les rues de Paris pour la marche des fiertés, direction Les Arches Citoyennes, en face de l’Hôtel de Ville pour un After pride très très haut en couleur Au programme performances et DJ set en extérieur pour célébrer les cultures queer et la diversité !

Drag Show / Performances

Sheitan

Joh Lala

Olek

Ivana Petroushka

DJ set

Couedasse

Malaise Vagal

La Grande Patricia

Trashcanar

Le samedi 28 juin 2025

de 19h30 à 02h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T22:30:00+02:00

2025-06-28T20:30:00+02:00_2025-06-28T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-29T05:00:00+02:00

Les Arches Citoyennes 3 Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (53m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (115.26m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Après la marche des fiertés, direction Les Arches Citoyennes pour un After pride très très haut en couleur !