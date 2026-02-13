Les architectes de la reconstruction de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Les architectes de la reconstruction de Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux mardi 24 février 2026.
Les architectes de la reconstruction de Bordeaux Mardi 24 février, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-24T16:00:00+01:00 – 2026-02-24T17:30:00+01:00
Fin : 2026-02-24T16:00:00+01:00 – 2026-02-24T17:30:00+01:00
Conférence avec Gilles Ragot, historien de l’architecture, professeur émérite de l’Université Bordeaux-Montaigne.
Pour les plus curieux ou les férus d’architecture, cette conférence est précédée d’une visite commentée, ce jour, à 15 h, du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial récemment ouvert, au musée d’Aquitaine.
Visite : 5 €
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une conférence proposée par la Société Archéologique de Bordeaux musée d’Aquitaine conférence
Photo F. Deval, mairie de Bordeaux