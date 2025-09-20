Les architectes de la reconstruction Musée des beaux-arts de Calais Calais

Les architectes de la reconstruction 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez la vie et l’œuvre de différents architectes qui se sont succédé pour reconstruire Calais-Nord après la Seconde Guerre mondiale. Entre autres : l’immeuble prototype (Le « A47 » de Persitz-Heaumes) face au parc Richelieu, les îlots de la rue Royale (Roger Poyé) et le Musée des beaux-arts lui-même (Paul Pamart).

Dans le cadre d’un parcours pédagogique conçu par l’EPAC (Association Environnement et PAtrimoines du Calaisis).

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit

Charles Delcourt