Les architectes de l’Entre-deux-Guerres, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Les architectes de l’Entre-deux-Guerres Mardi 3 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T16:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-03T16:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:30:00+01:00

avec Dominique Dussol, professeur émérite en histoire de l’art contemporain, université de Pau et des Pays de l’Adour

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée par la Société archéologique de Bordeaux musée d’Aquitaine conférence

F. Deval, mairie de Bordeaux