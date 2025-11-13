Les archives de l’Ordre de la Libération Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Les archives de l’Ordre de la Libération Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 13 novembre 2025.

L’Ordre de la Libération est institué par le général de Gaulle en 1940 afin de récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de libération de la France et de son Empire.

Deuxième ordre national français après la Légion d’honneur, et deuxième chancellerie nationale, l’Ordre de la Libération ne comporte qu’un seul titre, celui de Compagnon de la Libération et un insigne unique, la croix de la Libération. Au total, 1 038 croix de la Libération ont été décernées à des personnes physiques, dix-huit à des unités militaires et cinq à des communes françaises : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’Île de Sein. Ce nombre restreint d’attributions donne à l’Ordre de la Libération un caractère exemplaire et fait de la croix de la Libération la distinction française la plus prestigieuse au titre de la Seconde Guerre mondiale.

L’Ordre met à la disposition du public des fonds et collections documentaires exceptionnels, enrichis chaque année par les dons et acquisitions depuis l’ouverture du musée en 1967. Ces fonds se composent d’archives, d’une photothèque de quelques 50 000 images, d’une bibliothèque riche de plus de 7 500 ouvrages, et d’une vidéothèque et audiothèque en cours de création.

Conférence par Roxane Ritter, responsable des archives et du centre de recherche. Ordre de la Libération. Hôtel national des Invalides, en association avec la France généalogique – CEGF

Le jeudi 13 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

