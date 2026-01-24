Les Archives départementales, un exemple du brutalisme RDV entrée Archives Départementales Pau
Les Archives départementales, un exemple du brutalisme RDV entrée Archives Départementales Pau lundi 16 février 2026.
Les Archives départementales, un exemple du brutalisme
RDV entrée Archives Départementales Boulevard Tourasse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Sur inscription
Découvrez l’architecture singulière du Carmel de Pau, érigé entre 1852 et 1854.
Pensé pour la vie contemplative, l’édifice relève une organisation sobre des volumes et des matériaux, avant d’être repris par les pères de Bétharram en 1970. .
RDV entrée Archives Départementales Boulevard Tourasse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Archives départementales, un exemple du brutalisme
L’événement Les Archives départementales, un exemple du brutalisme Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau