Les archives municipales de Chantilly, une mémoire à préserver, mairie de Chantilly, Chantilly
dimanche 20 septembre 2026 · mairie de Chantilly · Chantilly
Informations pratiques
Les archives municipales de Chantilly, une mémoire à préserver Dimanche 20 septembre, 10h00 mairie de Chantilly Oise
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Les archives municipales conservent la mémoire de la ville. Rarement exposées en raison de leur fragilité, elles sont exceptionnellement présentées à travers une sélection de documents emblématiques de l’histoire locale. Cette présentation vous invite à découvrir ces témoins précieux du passé et les méthodes mises en œuvre pour les préserver et les transmettre aux générations futures.
mairie de Chantilly 11 avenue Joffre 60500 chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
Les archives municipales conservent la mémoire de la ville. Rarement exposées en raison de leur fragilité, elles sont exceptionnellement présentées à travers une sélection de documents emblématiques…
© ville de Chantilly
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