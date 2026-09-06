Les archives municipales de Chantilly, une mémoire à préserver, mairie de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Les archives municipales de Chantilly, une mémoire à préserver Dimanche 20 septembre, 10h00 mairie de Chantilly Oise

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les archives municipales conservent la mémoire de la ville. Rarement exposées en raison de leur fragilité, elles sont exceptionnellement présentées à travers une sélection de documents emblématiques de l’histoire locale. Cette présentation vous invite à découvrir ces témoins précieux du passé et les méthodes mises en œuvre pour les préserver et les transmettre aux générations futures.

mairie de Chantilly 11 avenue Joffre 60500 chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Les archives municipales conservent la mémoire de la ville. Rarement exposées en raison de leur fragilité, elles sont exceptionnellement présentées à travers une sélection de documents emblématiques…

© ville de Chantilly