Les archives municipales : découverte du local Maison Baron Maison Baron Fontenay-le-Comte

Les archives municipales : découverte du local Maison Baron Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 15h30, 17h00 Maison Baron Vendée

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin. Déconseillé aux moins de 12 ans & non accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les archives municipales vous ouvrent leurs portes pour la première fois ! L’archiviste vous accueille dans un tout nouveau local pour vous expliquer son métier et ses missions, les particularités liées à Fontenay et les archives qui y sont conservées. Venez découvrir des documents uniques, parfois insolites, qui racontent mille et une histoires sur la ville. Le tout dans la bonne humeur, et garanti sans poussière !

Maison Baron Rue du Château Féodal, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire 02 51 69 44 99

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte