Les Archives se dévoilent Archives municipales Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les Archives muncipales d’Argenteuil : fonds inédits, pièces autour de l’architecture rarement exposés au public.
Un prélude ludique pour tester vos connaissances en histoire et patrimoine local : saurez-vous percer les secrets des archives?
Avec une visite complète et commentée à 15h et à 17h.
Les archives municipales sont ouvertes entre 14h et 18h pour de possibles visites improvisées.

Archives municipales 12-14 boulevard Léon Feix, Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134236805 https://www.argenteuil.fr/fr/les-archives Archives municipales d’Argenteuil Accès via le 38 rue Albert Robida
Visite commentée

©Archivesmuncipalesd’Argenteuil