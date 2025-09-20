Les Archives se dévoilent Archives municipales Argenteuil

Les Archives se dévoilent Archives municipales Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les Archives muncipales d’Argenteuil : fonds inédits, pièces autour de l’architecture rarement exposés au public.

Un prélude ludique pour tester vos connaissances en histoire et patrimoine local : saurez-vous percer les secrets des archives?

Avec une visite complète et commentée à 15h et à 17h.

Les archives municipales sont ouvertes entre 14h et 18h pour de possibles visites improvisées.

Archives municipales 12-14 boulevard Léon Feix, Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134236805 https://www.argenteuil.fr/fr/les-archives Archives municipales d’Argenteuil Accès via le 38 rue Albert Robida

Visite commentée

©Archivesmuncipalesd’Argenteuil