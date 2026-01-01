Les Archives se racontent Résistance et lutte clandestine à Amiens et sa région (1940-1945) amphithéâtre Jean Cavaillès Amiens

Les Archives se racontent Résistance et lutte clandestine à Amiens et sa région (1940-1945)

Entre 1940 et 1944, Amiens subit l’Occupation allemande.

La Somme, par ailleurs, est divisée par une ligne de démarcation séparant la zone occupée de la zone interdite. De telles conditions engendrent rapidement les premiers mouvements de refus, des actes pionniers de résistance puis l’organisation de mouvements et de réseaux implantés ou traversant le territoire. Face à eux,

les polices répressives ne tardent pas à faire leurs premières victimes.

L’objectif de cette conférence, fondée sur des documents d’archives françaises et internationales, est d’explorer les principales caractéristiques de la lutte clandestine durant la Seconde Guerre mondiale. L’accent sera mis sur l’engagement des femmes et des hommes dans la Résistance et leur rôle joué dans la Libération.

Le conférencier

Guillaume Pollack est docteur en histoire contemporaine de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chef de projet au sein de l’ANR Témoins 1939-1945 (Paris 1-CNRS) et chercheur associé à la chaire d’excellence Shoah et entreprises génocidaires (Université de Caen).

English :

Between 1940 and 1944, Amiens was under German occupation.

The Somme was divided by a demarcation line separating the occupied zone from the forbidden zone. Such conditions quickly gave rise to the first movements of refusal, pioneering acts of resistance and the organization of movements and networks based in or crossing the territory. Faced with them,

the repressive police soon claimed their first victims.

The aim of this conference, based on documents from French and international archives, is to explore the main features of the underground struggle during the Second World War. Emphasis will be placed on the involvement of men and women in the Resistance and their role in the Liberation.

The speaker

Guillaume Pollack holds a doctorate in contemporary history from the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, is project leader for the ANR Témoins 1939-1945 (Paris 1-CNRS) and a research associate at the Chair of Excellence Shoah et entreprises génocidaires (Université de Caen).

