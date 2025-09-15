Les Archives se racontent Une histoire du conservatoire d’Amiens, d’hier à aujourd’hui Amiens

Les Archives se racontent Une histoire du conservatoire d’Amiens, d’hier à aujourd’hui Amiens lundi 15 septembre 2025.

Les Archives se racontent Une histoire du conservatoire d’Amiens, d’hier à aujourd’hui

3 place Dewailly Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 18:15:00

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-15

Situé rue Desprez, dans un bâtiment de style Art Déco, le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens accueille plus de 1000 élèves par an, en musique, théâtre et danse. Cet établissement dont les prémices remontent à la fin du XIXe siècle a beaucoup évolué depuis ses origines.

En 1881, l’Académie municipale de musique regroupe l’Harmonie municipale et divers cours d’instruments à cordes dispensés par la Ville. A cette époque, il n’y a pas réellement de lieu dédié à la musique et aux arts, les cours sont dispersés aux quatre coins d’Amiens. C’est à partir de 1910 que l’ancienne Halle au Blé, située rue des Trois Cailloux, est aménagée pour accueillir l’école de musique, l’école des Beaux-Arts et une salle des fêtes. La destruction de cet espace par les bombardements de 1918 entraine l’édification, rue Desprez, de l’Académie des Beaux-Arts (école des Beaux-Arts et Conservatoire de musique) par l’architecte amiénois Louis Duthoit entre 1928 et 1931.

Si la sobre façade de briques jaunes reste inchangée, l’intérieur du bâtiment a connu d’importantes restructurations des années 1970 aux années 2000, permettant ainsi l’amélioration des conditions d’enseignement.

A partir de 1990, le déploiement du Conservatoire de musique organisé dans l’ensemble de 5000m2, est rendu possible en raison du départ de l’école des Beaux-Arts (aujourd’hui ESAD) vers le quartier Saint-Maurice. 63 salles de cours entièrement dédiées à la musique, au théâtre et à la danse accueillent les élèves de l’éveil jusqu’au cycle préparatoire à l’enseignement supérieur.

La conférencière

Rachel Visse est documentaliste au Conservatoire à Rayonnement régional d’Amiens Métropole depuis 2019. A ce titre, elle gère un fonds thématique de près de 40 000 documents (musique imprimée du XVIIIe siècle à nos jours, fonds audio, monographies, périodiques…) et valorise ces collections auprès de différents publics. 0 .

3 place Dewailly Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 30 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Archives se racontent Une histoire du conservatoire d’Amiens, d’hier à aujourd’hui Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS