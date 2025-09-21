Les archives s’écoutent Archives départementales du Morbihan Vannes

Les archives s’écoutent Dimanche 21 septembre, 11h15, 14h15, 16h15, 17h15 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dimanche : 11h15, 14h15, 15h, 15h45, 16h15, 17h15.

Durée : 30 min. / Inscription sur place le jour même.

Groupes de 10 personnes maximum.

Les Archives départementales du Morbihan ont publié plusieurs recueils de chansons populaires bretonnes collectées au tout début du 20e siècle en pays vannetais. Elles ont aussi numérisé plus de 4 500 heures d’émissions essentiellement en langue bretonne produites entre 1989 et 2000 par Radio Bro Gwened. 2 000 heures d’interviews, chants et musiques sont dorénavant disponibles à l’écoute.

Un atelier découverte propose de dévoiler ces recueils de chants, la numérisation ainsi que le moteur de recherche permettant d’accéder à une partie de la mémoire orale du Morbihan.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

