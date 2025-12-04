Les archives secrètes de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes
Les archives secrètes de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 4 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site. Adulte
Dialogue entre Marie Hélène Pépin, responsable documentation Météo-France et Mathieu Simonet, écrivainEn s’appuyant sur des documents d’archives dont certains inédits, les deux conférenciers montreront que la maîtrise de la pluie a été de tout temps un enjeu pour l’humanité que ce soit pour s’en protéger (inondations, grêle,…) ou pour la faire venir afin d’éviter la sécheresse par exemple.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2023359500020400088