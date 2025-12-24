LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT LES ARCHIVES FONCIÈRES, Montpellier

LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT LES ARCHIVES FONCIÈRES

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Atelier d’initiation à la recherche d’archives

Présentation des recherches et des outils dédié aux recherches dans les archives foncières, outil indispensable pour faire l’histoire de sa maison

Tout public (débutants ou initiés adultes et jeunes à partir de 12 ans)

Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

Introduction to archive research workshop

