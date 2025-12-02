LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER DANS LA PRESSE ANCIENNE Montpellier
LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER DANS LA PRESSE ANCIENNE Montpellier mardi 2 décembre 2025.
LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER DANS LA PRESSE ANCIENNE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Atelier d’initiation à la recherche d’archives.
Les Archives départementales de l’Hérault vous proposent un atelier d’initiation à la recherche dans la presse héraultaise ! La présentation des collections sera suivie de cas pratiques de recherche par titre, par époque ou bien en plein texte.
Tout public (débutants ou initiés adultes et jeunes à partir de 12 ans)
Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15 novembre.
Voir tous les évènements
Voir l’évènement sur la carte .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 archives@herault.fr
English :
Introduction to archive research workshop.
German :
Workshop zur Einführung in die Archivrecherche.
Italiano :
Workshop di introduzione alla ricerca d’archivio.
Espanol :
Taller de introducción a la investigación en archivos.
L’événement LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER DANS LA PRESSE ANCIENNE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 PIERRESVIVES