LES ARCHIVES VOUS ACCOMPAGNENT RECHERCHER DANS LA PRESSE ANCIENNE Montpellier

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Atelier d’initiation à la recherche d’archives.

Les Archives départementales de l’Hérault vous proposent un atelier d’initiation à la recherche dans la presse héraultaise ! La présentation des collections sera suivie de cas pratiques de recherche par titre, par époque ou bien en plein texte.

Tout public (débutants ou initiés adultes et jeunes à partir de 12 ans)

Gratuit Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15 novembre.

English :

Introduction to archive research workshop.

German :

Workshop zur Einführung in die Archivrecherche.

Italiano :

Workshop di introduzione alla ricerca d’archivio.

Espanol :

Taller de introducción a la investigación en archivos.

