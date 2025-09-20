Les Archivisibles Archives départementales de Maine-et-Loire Angers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le saviez-vous ? Un photographe travaille aux Archives départementales de Maine-et-Loire. Il participe à la conservation et à la valorisation des archives, notamment en numérisant des documents.

De mai à août, dans le cadre du projet « Archivisibles », quatre séries de quatre photographies ont été présentées pour mettre en lumière les missions des Archives : la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives.

À l’issue d’un vote du public, les quatre photos gagnantes seront exposées lors des Journées européennes du patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez ces photos inédites et inattendues des Archives !

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://archives.maine-et-loire.fr/decouvrir-et-apprendre/archivisibles »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Carte blanche à Gauthier Brienne, photographe aux Archives départementales de Maine-et-Loire archives photographie

Gauthier Brienne, Archives départementales de Maine-et-Loire, 2025