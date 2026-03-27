Les archivistes rangent les Alyscamps Les Alyscamps Arles

Les archivistes rangent les Alyscamps

Mercredi 8 avril 2026 de 11h à 11h30. Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle

Ranger les Alyscamps, un vrai casse-tête ! C’est pourtant la mission que les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes)

Rendez-vous dans la cour de la chapelle Saint-Honorat .

Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

A funny, offbeat tour by the Compagnie 1er siècle

L’événement Les archivistes rangent les Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles