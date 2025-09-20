Les Ardoisières en Anjou Archives départementales de Maine-et-Loire Angers

Entrée libre

Découvrir des plans, des manuscrits, des films sur l’extraction d’ardoise ainsi que les planches de BD réalisées par des collégiens dans le cadre d’une action éducative sur les ardoisières.

En lien avec la présentation du 3e « Incontournable » : un plan d’une carrière d’ardoise en Anjou en 1789.

Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l'Histoire de l'Anjou du IXe jusqu'au XXIe siècle.

Découvrir des documents d’archives et des travaux de collégiens sur les ardoisières, véritable marqueur du patrimoine industriel angevin ardoise ardoisière

Carrières d’ardoises, Ardoisières d’Angers, juin 1895. Archives départementales de Maine-et-Loire, 15 J 444.