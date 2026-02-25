Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains
Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains vendredi 26 juin 2026.
Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre
RDV parking salle polyvalente Gamarde-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre vous présente les arènes de Gamarde-les-Bains et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Terres de Chalosse
Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre vous présente les arènes de Gamarde-les-Bains et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise. Dans ces arènes à la couverture originale, il vous parlera des écarts, des sauts, des ganaderias et des cuadrillas.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Terres de Chalosse .
RDV parking salle polyvalente Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A native Chalossais with a passion for the sport, Jean-Pierre introduces you to the Gamarde-les-Bains arena and the typical sport of the South-West, the landaise race.
Reservations required at Terres de Chalosse Tourist Office
L’événement Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Terres de Chalosse