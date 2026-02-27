Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre

RDV parking salle polyvalente Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre vous présente les arènes de Gamarde-les-Bains et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Terres de Chalosse

Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre vous présente les arènes de Gamarde-les-Bains et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise. Dans ces arènes à la couverture originale, il vous parlera des écarts, des sauts, des ganaderias et des cuadrillas.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme Terres de Chalosse .

RDV parking salle polyvalente Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre

A native Chalossais with a passion for the sport, Jean-Pierre introduces you to the Gamarde-les-Bains arena and the typical sport of the South-West, the landaise race.

Reservations required at Terres de Chalosse Tourist Office

L’événement Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Terres de Chalosse