Les Arènes de l’Impro Café Culturel et Citoyen Le 3 C Aix-en-Provence vendredi 12 septembre 2025.

Les Arènes de l’Impro

Vendredi 12 septembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 10 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h30 à 22h.

Vendredi 9 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 13 février 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 10 avril 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 8 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 12 juin 2026 de 20h30 à 22h.

Le Café Culturel Citoyen accueille les Fondus pour les arènes de l’impro, leur spectacle d’impro mythique.

Les arènes de l’impro est le spectacle d’improvisation le plus populaire de la scène aixoise et mélange catch d’impro, impro chapeau et scène ouverte.

Chaque improvisateur peut venir jouter dans l’arène pour tenter de rejoindre les dieux de l’Olympe !

9 gladiateurs…

3 sénateurs pour les juger…

Une arène remplie de spectateurs…

A la fin, un seul des gladiateurs prendra place parmi les dieux ! .

Café Culturel et Citoyen Le 3 C 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 25 31 13 contact@fondus.fr

English :

Café Culturel Citoyen welcomes Les Fondus for Les arènes de l’impro, their legendary improv show.

German :

Das Café Culturel Citoyen empfängt die Fondus für die Arènes de l’impro, ihre legendäre Impro-Show.

Italiano :

Il Café Culturel Citoyen accoglie Les Fondus per Les arènes de l’improv, il loro leggendario spettacolo di improvvisazione.

Espanol :

El Café Culturel Citoyen recibe a Les Fondus para Les arènes de l’improv, su legendario espectáculo de improvisación.

