Les Arènes de la Nuit – Montmartre Les Arènes de Montmartre Paris

Les Arènes de la Nuit : un festival classique immersif à Montmartre

Arènes de Montmartre — 11, 12, 18, 19 juillet 2025

Cet été, vivez une expérience musicale hors du commun dans un amphithéâtre caché au sommet de Montmartre. Le festival Les Arènes de la Nuit, imaginé par le très suivi Raphaël Froissart, bouscule les codes de la musique classique.

Experience musicale immersive : instrumentistes et chanteurs sont cachés parmi le public et surgissent à l’improviste, la musique résonne sous les étoile dans une mise en scène dynamique et un lieu hors du temps.

Artistes de renommée internationale : Musique Classique, Flamenco, Chanson Française, Jazz

Dégustation de vins en plein air + cadre magique face au Sacré-Cœur.

Un festival à la croisée de la musique, du théâtre et de l’art de vivre parisien.

Le vendredi 11 juillet 2025

de 19h00 à 21h00

Le samedi 12 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

Le samedi 19 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 18 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tout public.

Cet été, vivez une expérience musicale hors du commun dans un amphithéâtre caché au sommet de Montmartre. Le festival Les Arènes de la Nuit, imaginé par le très suivi Raphaël Froissart, bouscule les codes de la musique classique.

Les Arènes de Montmartre 25 Rue Chappe 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/les-arenes-de-la-nuit