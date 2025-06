Les Arènes Lyriques des enfants Arènes de Montmartre Paris

Concert (environ 25 min) : conte musical Le Roi qui n’aimait pas la musique, écrit en 2004 par Mathieu Laine et mis en musique par Karol Beffa. Ce conte aborde les thèmes de la tolérance et de l’éveil musical. Il relate l’histoire d’un roi qui, contrairement à ses sujets, déteste la musique au point de vouloir l’interdire dans son royaume. Au fil du récit, le roi évolue et finit par découvrir le pouvoir de la musique et son rôle dans la société ;