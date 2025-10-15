Les arènes paralympiques : équipements, institutions, performances Bibliothéque Francophone Multimédia Limoges

Début : 2025-10-15T08:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Fin : 2025-10-17T08:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Coloque international

Ce colloque sera l’occasion de questionner durant l’année 2025 l’héritage des JOP Paris 2024, lequel est désormais au centre des préoccupations des mouvements éducatifs et des instances politiques sportives. Soulignons que le COJOP a missionné le CNOSF pour que les programmes initiés par et avec Paris 2024 soient des « actifs à faire vivre au profit du mouvement sportif ». En ce sens, une commission exécutive stratégique des JOP #Paris 2024 a même été confiée au CNOSF pour adopter une stratégie 2025-2028 « qui permettra de définir la façon dont les programmes transmis par Paris 2024 seront mis en oeuvre ». Pour ce faire, le colloque souhaite valoriser une diversité d’approches en sciences humaines et sociales allant de la littérature à l’histoire, de la sociologie à l’anthropologie, de la psychologie à la philosophie, de la gestion aux sciences de l’information, des arts du spectacle aux sciences du langage.

Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

