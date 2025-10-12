LES ARISTOCATS EN FETE Servian

dimanche 12 octobre 2025.

LES ARISTOCATS EN FETE

Servian Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Les Aristocats en fête Journée festive, dîner dansant et musique au rendez-vous. Venez partager rires, danse et gourmandise !

Venez vivre Les Aristocats en fête ! Une journée pleine de bonne humeur suivie d’un dîner dansant convivial. Musique, danse et gourmandise seront au rendez-vous pour une ambiance festive du matin jusqu’au bout de la nuit. Partagez ce moment inoubliable avec famille et amis ! .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 75 37 65 20

English :

« Les Aristocats en fête? A day of festivities, dinner dancing and music. Come and share in the laughter, dancing and gourmet delights!

German :

« Les Aristocats en fête » (Die Aristokraten feiern) Ein festlicher Tag mit Tanz, Abendessen und Musik. Lachen, tanzen und schlemmen Sie mit uns!

Italiano :

« Les Aristocats en fête »? Una giornata di festa, cena, ballo e musica. Venite a condividere le risate, le danze e il cibo delizioso!

Espanol :

¿ »Les Aristocats en fête »? Un día de fiesta, cena, baile y música. Ven a compartir risas, bailes y deliciosa comida

