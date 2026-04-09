Les Armées recrutent à Paris QJ – Quartier Jeunes Paris

Venez découvrir la diversité des métiers, des formations et les possibilités d’évolution professionnelle et humaine avec l’Armée de Terre, la Marine Nationale et l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Le vendredi 24 et le samedi 25 avril 2026, de 10h00 à 18h00, le CIRFA de Paris en collaboration avec la Ville de Paris vous invite à participer aux journées d’information et de recrutement pour les trois Armées.

Que vous souhaitiez simplement vous informer, faire carrière ou si vous êtes réservistes, ces journées informatives, interactives et sportives (tir laser, simulateurs hélicoptère, etc.) sont faites pour vous.

Venez échanger collectivement et / ou individuellement avec les militaires présents pour vous accueillir.

Entrée libre et accessible à toutes et tous dès 18 ans et sans condition de diplôme.

Au programmes de ces journées :

1 – Trois conférences métier ( offres jeunesse et carrière – le service National – la réserve).

2 – Un job dating en continu.

3- Des ateliers découvertes proposant des activités interactives.

4 – Des animations musicales.

Nous vous invitons à scanner le QR Code sur l’affiche annonçant cet événement pour connaitre le programme et les horaires.

programme et horaire ; Crédits : CIRFA de Paris

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Paris (CIRFA) vous invite aux journées portes ouvertes d’information et de recrutement.

Du vendredi 24 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



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