Les aromates et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault

Les aromates et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault samedi 25 octobre 2025.

Les aromates et autres senteurs availlaises

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Gaëlle Audinet vous emmène dans ses parcelles où romarin, thym, rosier ou encore framboisier se côtoient. La productrice vous expliquera toutes les étapes de son processus de fabrication, de la plantation à la transformation en poudre aromatique, infusion… Repartez avec des idées de recettes comme de succulents cookies à la poudre de framboise. .

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

English : Les aromates et autres senteurs availlaises

German : Les aromates et autres senteurs availlaises

Italiano :

Espanol : Les aromates et autres senteurs availlaises

L’événement Les aromates et autres senteurs availlaises Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne