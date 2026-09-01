Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault
samedi 17 octobre 2026 · La Fervalière · Availles-en-Châtellerault
Informations pratiques
Availles-en-Châtellerault
Les aromatiques et autres senteurs availlaises
La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Gaëlle vous emmène dans ses parcelles où romarin, thym, rosier ou encore framboisier se côtoient. La productrice vous expliquera toutes les étapes de son processus de fabrication, de la plantation à la transformation en poudre aromatique. Repartez avec des idées de recettes comme de succulents cookies à la poudre de framboise. .
La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Les aromatiques et autres senteurs availlaises
L’événement Les aromatiques et autres senteurs availlaises Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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