LES ARPIANS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon

LES ARPIANS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon mercredi 9 juillet 2025 .

LES ARPIANS EN CONCERT

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Les Arpians en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

ska, funk, musiques balkaniques et groove cuivré

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Les Arpians en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Les Arpians, c’est une fanfare explosive et joyeusement décalée, qui mêle ska, funk, musiques balkaniques et groove cuivré dans un tourbillon festif et irrésistible. Originaires du sud de la France, ces musiciens survoltés transforment chaque concert en une véritable fête de village, entre énergie brute et clins d’œil burlesques.

Avec leurs costumes colorés, leurs cuivres en feu et leur bonne humeur contagieuse, les Arpians font danser les foules de tous âges — que ce soit dans la rue, sur scène ou au cœur d’un apéro musical improvisé. Prépare-toi à taper du pied, lever les bras et sourire jusqu’aux oreilles.

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air .

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Les Arpians in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

ska, funk, Balkan music and brassy groove

Catering on site Open bar Open-air concert

German :

Les Arpians im Konzert an der Guinguette du Mil?Yeux

ska, Funk, Balkanmusik und kupferhaltiger Groove

Essen und Trinken vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Les Arpians in concerto alla Guinguette du Mil?Yeux

ska, funk, musica balcanica e groove brassy

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Les Arpians en concierto en la Guinguette du Mil?Yeux

ska, funk, música balcánica y brassy groove

Catering in situ Bar abierto Concierto al aire libre

L’événement LES ARPIANS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC