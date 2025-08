Les Arques en fête Les Arques

Les Arques en fête Les Arques samedi 9 août 2025.

Les Arques en fête

Le bourg Les Arques Lot

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date : 2025-08-09

2025-08-09

Venez profiter d’une journée de fête votive aux Arques, organisée par le Comité des fêtes ! Toujours sur la place centrale de notre beau village, entre l’église, le presbytère et la Mairie. Un super cadre pour une superbe soirée sous les étoiles…

Programme 2025 :

– 18 h ouverture des portes avec ambiance musicale

– 19h Zico Accordéon populaire

– à partir de 20 h Apportez vos couverts et disposez d’une table avec au menu :

Rest’ô Trucks faites votre choix de repas parmi les nombreuses propositions des divers stands partenaires ;

Buvette et restauration

– 21h30 Groupe pop rock FUZZ du rock, de la pop, du R’n’B, du funk, de l’électro, leur but est avant tout d’enflammer le dancefloor.

– 00h c’est DJ Bascaré qui clôturera la fête jusqu’au bout de la nuit .

Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie lesarquesanimations@gmail.com

English :

Come and enjoy a day of fêtes votives in Les Arques, organized by the Comité des fêtes! Always on the central square of our beautiful village, between the church, the presbytery and the town hall. A great setting for a superb evening under the stars…

German :

Genießen Sie einen Tag lang ein Votivfest in Les Arques, das vom Festkomitee organisiert wird! Immer auf dem zentralen Platz unseres schönen Dorfes, zwischen der Kirche, dem Pfarrhaus und dem Rathaus. Ein toller Rahmen für einen herrlichen Abend unter dem Sternenhimmel…

Italiano :

Venite a godervi una giornata di feste a Les Arques, organizzate dal Comité des fêtes! Sempre sulla piazza centrale del nostro bel villaggio, tra la chiesa, la canonica e il municipio. Un’ottima cornice per una superba serata sotto le stelle…

Espanol :

Ven a disfrutar de un día de fiesta en Les Arques, organizado por el Comité des fêtes Siempre en la plaza central de nuestro hermoso pueblo, entre la iglesia, el presbiterio y el ayuntamiento. Un marco incomparable para una magnífica velada bajo las estrellas…

L’événement Les Arques en fête Les Arques a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Cazals-Salviac