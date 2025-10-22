Les A(r)teliers du Garage Amboise

Les A(r)teliers du Garage Amboise mercredi 22 octobre 2025.

Les A(r)teliers du Garage

1 Rue du Général Foy Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-10-22

Tous les mercredis à partir du 22 octobre 2025 le centre d’art Le garage vous propose des ateliers pour enfants.

Tous les mercredis à partir du 22 octobre 2025 le centre d’art Le garage vous propose des ateliers découverte de l’exposition et d’initiation artistique à 15h ou à 16h30 pour les 3 11 ans.

Gratuit. Sur réservation (jusqu’à la veille). .

1 Rue du Général Foy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81 legarage@ville-amboise.fr

English : Les A(r)teliers art worshops of the art center Le garage

Every Wednesday starting on the 22nd of October 2025, the art centre ‘Le garage’ offers workshops for children.

German :

Jeden Mittwoch ab dem 22. Oktober 2025 bietet das Kunstzentrum Le garage Workshops für Kinder an.

Italiano :

Ogni mercoledì, a partire dal 22 ottobre 2025, il centro d’arte Le garage propone laboratori per bambini.

Espanol : Les A(r)teliers: talleres artísticos del centro de arte Le garage

Todos los miércoles a partir del 22 de octubre de 2025, el centro de arte Le garage ofrece talleres para niños.

L’événement Les A(r)teliers du Garage Amboise a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE AMBOISE