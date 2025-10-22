Les A(r)teliers du Garage Amboise
Tous les mercredis à partir du 22 octobre 2025 le centre d’art Le garage vous propose des ateliers découverte de l’exposition et d’initiation artistique à 15h ou à 16h30 pour les 3 11 ans.
Gratuit. Sur réservation (jusqu’à la veille). .
1 Rue du Général Foy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81 legarage@ville-amboise.fr
English : Les A(r)teliers art worshops of the art center Le garage
Every Wednesday starting on the 22nd of October 2025, the art centre ‘Le garage’ offers workshops for children.
German :
Jeden Mittwoch ab dem 22. Oktober 2025 bietet das Kunstzentrum Le garage Workshops für Kinder an.
Italiano :
Ogni mercoledì, a partire dal 22 ottobre 2025, il centro d’arte Le garage propone laboratori per bambini.
Espanol : Les A(r)teliers: talleres artísticos del centro de arte Le garage
Todos los miércoles a partir del 22 de octubre de 2025, el centro de arte Le garage ofrece talleres para niños.
