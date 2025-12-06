Les Artisanales de l’Abbaye 22ème édition Cellier de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Les Artisanales de l’Abbaye 22ème édition

Cellier de l’Abbaye Allée du Parc Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

.

Cellier de l’Abbaye Allée du Parc Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

L’événement Les Artisanales de l’Abbaye 22ème édition Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente