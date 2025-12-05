Les Artisanales du Larzac Marché s de Noël La Jasse du Larzac, Maison du larzac Millau

Les Artisanales du Larzac Marché s de Noël

La Jasse du Larzac, Maison du larzac D99 Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Des idées de cadeaux de Noël ! 15 créateurs cuir, bois, textiles, papier et céramique

Dans la nuit froide, une jasse s’illumine sur le plateau du Larzac, on vous invite à y rentrer

pour vous réchauffer, vous restaurer et apprécier nos créations, ce sont les Artisanales, le

rendez-vous lumineux à l’entrée de l’hiver.

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les Artisanales est le nom d’un collectif

d’artisan.ne.s créateurs du plateau qui a imaginé, il y a 26 ans, un lieu de rencontres au

cours d’une exposition vente à la veille de noël . L’ancienne laiterie, dite la Jasse du Larzac,

haut lieu de la lutte du Larzac où se tenaient les réunions plénières a été choisie comme lieu

symbolique avec l’envie de continuer à porter des valeurs qui nous sont chères.

Outre les artisans, nous faisons appel pour la restauration au collectif millavois de soutien

aux migrants.

Un de nos invités, est, comme chaque année, une association à but solidaire. Cette fois c’est

Le Philistin basée à Gages et sa boutique Fipsouk d’artisanat palestinien. Son

fondateur, Jean Marie Dansette, lors du vernissage le vendredi 5 à 19h30, nous parlera de

ses échanges avec les artisans palestiniens dont nous vous proposerons les créations. De

plus, il commentera une projection de photographies de Palestine prises entre 2008 et 2016

par la photographe Valérie Jouve.

Autres invités : la pépinière Graines d’Arre et ses Kokedama, ses plantes et pochettes de

graines, les bijoux de l’atelier Yoake, les dessins de Leïla, les savons Préambulle , les

cosmétiques de la roseraie du Cade et les livres pour enfants de différents auteurs

présents. Ces derniers dédicaceront leurs ouvrages à partir de 18H30 également vendredi 5.

Bijoux en métal, vêtements et accessoires en coton chaud, en laine mohair ou en alpaga,

maroquinerie de cuir ou de caoutchouc recyclé, poteries céramiques seront au rendez vous

ainsi que leurs créateurs qui vous recevront tout au long du week-end.

Vers 20H30, nous échangerons autour d’un verre, cake salé, gâteaux et autres

gourmandises.

Nous vous attendrons dès vendredi 5 décembre à partir de 18H, samedi 6 et dimanche 7

décembre de 10h à 19h à la Jasse du Larzac. .

La Jasse du Larzac, Maison du larzac D99 Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 22 53 17 eric@darley.fr

English :

Christmas gift ideas! 15 designers: leather, wood, textiles, paper and ceramics

German :

Ideen für Weihnachtsgeschenke! 15 Designer: Leder, Holz, Textilien, Papier und Keramik

Italiano :

Idee regalo per Natale! 15 designer: pelle, legno, tessuti, carta e ceramica

Espanol :

Ideas para regalos de Navidad 15 diseñadores: cuero, madera, textiles, papel y cerámica

L’événement Les Artisanales du Larzac Marché s de Noël Millau a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)