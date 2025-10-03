LES ARTISANALES DU MOULIN DES TOURS Nérac
LES ARTISANALES DU MOULIN DES TOURS
4 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05
Les 3, 4 et 5 octobre 2025 le salon Les Artisanales du Moulin des Tours rassemblera 22 artisans/es venus de tous horizons.
Associés aux artisans/es et artistes de la galerie GAAMA, ils/elles occuperont la totalité de la Maison Aunac ainsi que le Moulin des Tours.
Nous vous invitons à l’inauguration de cette première le 3 octobre à partir de 18h. .
4 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
