Les artisanales nocturnes de Tours Tours
Les artisanales nocturnes de Tours Tours vendredi 26 juin 2026.
Les artisanales nocturnes de Tours
Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25
Bijoux, œuvres artistiques, vêtements, jeux et jouets, cosmétiques, maroquinerie, alimentaire… Le choix sera large.
Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée.
Bijoux, œuvres artistiques, vêtements, jeux et jouets, cosmétiques, maroquinerie, alimentaire… Le choix sera large.
Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée, proposer une offre complémentaire et faire découvrir les produits de nos commerçants et artisans ligériens. Un nouveau temps fort à Tours qui permettra également de valoriser l’activité des commerçants sédentaires du secteur. .
Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jewelry, artworks, clothing, games and toys, cosmetics, leather goods, food… The choice will be wide
Beyond a new tourist offer during the summer period, these markets are also intended to strengthen the commercial dynamics in the evening.
L’événement Les artisanales nocturnes de Tours Tours a été mis à jour le 2026-03-28 par Tours Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- KERY JAMES – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours 31 mars 2026
- Exposition Happy Show Tours 1 avril 2026
- Plein phare vernissage + dégustation + écrans ouverts Tours 1 avril 2026
- STARS 80 – FOREVER – PARC EXPO DE TOURS Tours 1 avril 2026
- Festival Moissons Tours 1 avril 2026