Les artisanales nocturnes de Tours

Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Bijoux, œuvres artistiques, vêtements, jeux et jouets, cosmétiques, maroquinerie, alimentaire… Le choix sera large.

Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée.

Bijoux, œuvres artistiques, vêtements, jeux et jouets, cosmétiques, maroquinerie, alimentaire… Le choix sera large.

Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée, proposer une offre complémentaire et faire découvrir les produits de nos commerçants et artisans ligériens. Un nouveau temps fort à Tours qui permettra également de valoriser l’activité des commerçants sédentaires du secteur. .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Jewelry, artworks, clothing, games and toys, cosmetics, leather goods, food… The choice will be wide

Beyond a new tourist offer during the summer period, these markets are also intended to strengthen the commercial dynamics in the evening.

L’événement Les artisanales nocturnes de Tours Tours a été mis à jour le 2026-03-28 par Tours Val de Loire Tourisme