Les artisans d’art dans la rue Gargilesse-Dampierre

Les artisans d’art dans la rue

Lieu-dit Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les artisans d’Art dans la rue.

Une trentaine d’artisans d’art en démonstration dans différents lieux du village !

.

Lieu-dit Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

English :

Art artisans in the street.

Around thirty craftspeople demonstrate their skills in different parts of the village!

