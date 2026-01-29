Les artisans d’art dans la rue Gargilesse-Dampierre
Les artisans d’art dans la rue Gargilesse-Dampierre samedi 18 avril 2026.
Les artisans d’art dans la rue
Lieu-dit Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les artisans d’Art dans la rue.
Une trentaine d’artisans d’art en démonstration dans différents lieux du village !
Lieu-dit Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com
English :
Art artisans in the street.
Around thirty craftspeople demonstrate their skills in different parts of the village!
