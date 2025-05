Les Artisans du Passé à Mont Cornu – Voie de la Magdeleine Montcornet, 10 juin 2025 07:00, Montcornet.

Ardennes

Les Artisans du Passé à Mont Cornu Voie de la Magdeleine Mont cornu Montcornet Ardennes

Tarif : 3 EUR

Tarif enfant

Entrée enfant -12 ans

2025-06-10

2025-06-15

2025-06-10

Profitez de la troupe le mercredi 14 juin de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h.Ils seront dans le village médiéval pour répondre à vos questions.

Voie de la Magdeleine Mont cornu

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06

Enjoy the troupe on Wednesday June 14 from 2-6pm, and on Saturday from 2-6pm. They’ll be in the medieval village to answer your questions.

Genießen Sie die Truppe am Mittwoch, den 14. Juni von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 14 bis 18 Uhr.Sie werden im mittelalterlichen Dorf sein, um Ihre Fragen zu beantworten.

La troupe sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande nel villaggio medievale mercoledì 14 giugno dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 14.00 alle 18.00.

La compañía estará a su disposición para responder a sus preguntas en la villa medieval el miércoles 14 de junio de 14:00 a 18:00 y el sábado de 14:00 a 18:00.

