LES ARTISTES À BOSDARROS 25EME ÉDITION Salle omnisports de Bosdarros Bosdarros

Salle omnisports de Bosdarros Route du village Bosdarros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Les Artistes à Bosdarros, c’est un Salon d’Art & d’Artisanat se déroulant sur deux jours, au début du mois d’octobre, rassemblant aujourd’hui 90 exposants professionnels ou amateurs.

Il se déroule à la Salle Omnisports, située à la croisée des différents axes d’accès du village. Cette salle, accueillante, entièrement rénovée, offre un espace d’exposition confortable de 1 800 m2, lumineux.

« Ce rendez-vous convivial est devenu incontournable, dans la vie de la commune, dans le milieu artistique et artisanal. »

Nous offrons à des créateurs passionnés l’occasion de venir présenter et vendre leurs œuvres, qu’ils soient professionnels ou amateurs. De nombreuses disciplines sont représentées sur le salon, comme

-Peintres

-Aquarellistes

-Photographes…

Bien d’autres disciplines sont aussi représentées durant les deux jours de l’exposition. .

Salle omnisports de Bosdarros Route du village Bosdarros 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 064060465 contact_lab@artsetloisirs.fr

