Les artistes à Garos Maison du Patrimoine Garos

Les artistes à Garos

Maison du Patrimoine Chemin du Bourg Garos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

10h/18h photos, peintures, sculptures et bois tournés (de l’art de pré) avec Pec, Bery Bc, David, Sylvie Derre , Lab et Valérie Camy) mais aussi 5 élèves de l’atelier de poterie de Bouillon exposeront leurs travaux. Vernissage le dimanche à 11h. Le Musée de la poterie sera ouvert de 14 à 17h avec visite guidée à 14h30. Le reste du temps en visite libre .

Maison du Patrimoine Chemin du Bourg Garos 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 06 04 asso.poterie@gmail.com

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English : Les artistes à Garos

L’événement Les artistes à Garos Garos a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran