Les artistes à l’atelier Malicorne-sur-Sarthe

Les artistes à l’atelier

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-04-23 2026-05-14 2026-07-29 2026-08-09 2026-08-19 2026-10-21 2026-11-01

Atelier de création avec cuisson

Accompagné d’un céramiste, entrez dans la démarche artistique pour créer votre œuvre selon le thème ou la technique abordée durant l’atelier. Après une période de séchage et de cuisson, vous la récupérez le mois suivant.

Adultes et enfants dès 7 ans

Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

20 février tasse en colombin

23 avril cloche

14 mai technique le pinçage

29 juillet les oiseaux

9 août photophore

19 août technique le modelage dans la masse

21 octobre mangeoire pour les oiseaux

1er novembre Noël .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Creative workshop with cooking

