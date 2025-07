Les artistes à Saint-Setiers Saint-Setiers

Saint-Setiers Corrèze

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Dans le cadre des premières Journées Nationales des Artistes, les artistes de Saint-Setiers vous proposent rencontres et visites d’ateliers pour découvrir leurs univers de création.

Entrée libre et gratuite.

7 artistes dans 4 villages de la commune de Saint-Setiers

* Mosaïque Atelier de Caroline Salagnac meilleur ouvrier de France 10 La Pommerie

* Arts plastiques et mouvements Michèle Laveix grange de Mouvance à La Pommerie.

* Peinture Delphine Thellier 17 Sounaleix

* Peinture Sylvie Chartier 12 Sounaleix

* Peinture et encadrement Micheline Longerinas 3 Sounaleix

* Céramique Sylvie Lecadet 8 Villemonteix

* Vannerie sauvage Atelier de la Molinie Bleue 1 La Jasse .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62 sylecadet@yahoo.fr

